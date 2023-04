BALADES GOURMANDES EN CALÈCHE 2 lieu-dit la Tour Bouillé-Courdault Catégories d’Évènement: Bouillé-Courdault

BALADES GOURMANDES EN CALÈCHE 2 lieu-dit la Tour, 10 juillet 2023, Bouillé-Courdault. balade en calèche en soirée, repas inclus, sur réservation.

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-25 21:00:00.

2 lieu-dit la Tour La Colline des Frettis

Bouillé-Courdault 85420 Vendée Pays de la Loire



evening carriage ride, meal included, on reservation paseo nocturno en coche de caballos, comida incluida, previa reserva abendliche Kutschfahrt, inklusive Essen, auf Vorbestellung Mise à jour le 2023-03-28 par Vendée Expansion

