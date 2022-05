BOUH! Déambulation théatrale pour enfant au Musée Azay-le-Rideau, 8 mai 2022, Azay-le-Rideau.

BOUH! Déambulation théatrale pour enfant au Musée Azay-le-Rideau

2022-05-08 – 2022-05-08

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

7 EUR Le Musée Maurice Dufresne a le plaisir d’accueillir la « Tite compagnie » et son spectacle déambulatoire « Bouh ! » : Une balade théâtrale et participative d’1 heure pleine de surprises et à la découverte des collections du Musée.

Pour les enfants de 3 à 10 ans

Snack ouvert ce jour-là pour le « Bouh-goûter » et autres réjouissances pour les papilles des petits et des grands

contact@musee-dufresne.com +33 2 47 45 36 18 http://musee-dufresne.com/

Musée Maurice Dufresne

Azay-le-Rideau

