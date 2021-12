Meaux Médiathèque Chenonceau Meaux, Seine-et-Marne Bouh bouuuuh // Déambulation terrifiante pour lecteurs froussards Médiathèque Chenonceau Meaux Catégories d’évènement: Meaux

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Chenonceau

Maurice Gudulon vient présenter sa nouvelle invention, la machine à trouver les-loups-méchants-qui-font-peur : la Lupo TerrifioExtrator… mais alors qu’il fait la démonstration tout dérape et tous les loups qui étaient dans les livres s’échappent dans la bibliothèque, le chaperon rouge et petits cochons n’ont qu’à bien se tenir. Heureusement les enfants, aidés par Maurice Gudulon, vont tous les chercher et les retrouver et les faire rentrer dans leur livres en retrouvant les histoires dont ils se sont échappés… par la Tite compagnie Maurice Gudulon vient présenter sa nouvelle invention, la machine à trouver les-loups-méchants-qui-font-peur : la Lupo TerrifioExtrator… Médiathèque Chenonceau 10 rue Winston Churchill 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

