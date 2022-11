VINCENT BLOYET WHITE SHELTER Bouguenais Catégories d’évènement: Bouguenais

Loire-Atlantique

VINCENT BLOYET WHITE SHELTER, 25 novembre 2022 21:30, Bouguenais. Vendredi 25 novembre, 21h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Entre blues électrique et ballades d’Outre-atlantique, VINCENT BLOYET propose un son original à la fois rustique et élégant.

Son travail est un mélange éclectique qui allie les racines du blues et un rock puissant qui lui est propre.

Un One man band complet qui fusionne de manière harmonieuse, sa guitare, sa batterie au pied et sa voix charismatique pour donner des performances dynamiques sans détours. Lien site web : https://white-shelter.fr/vincent-bloyet WHITE SHELTER 33 rue de la Loire, 44340 Bouguenais 44340 Bouguenais Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 21h30 à 23h30

Détails Heure : 21:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Bouguenais, Loire-Atlantique Autres Lieu WHITE SHELTER Adresse 33 rue de la Loire, 44340 Bouguenais Ville Bouguenais lieuville WHITE SHELTER Bouguenais Departement Loire-Atlantique

WHITE SHELTER Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

VINCENT BLOYET WHITE SHELTER 2022-11-25 was last modified: by VINCENT BLOYET WHITE SHELTER WHITE SHELTER 25 novembre 2022 21:30 Bouguenais bar-bars WHITE SHELTER Bouguenais

Bouguenais Loire-Atlantique