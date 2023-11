Jonathan Lambert PIANO’CKTAIL, 18 novembre 2023, BOUGUENAIS.

Jonathan Lambert PIANO’CKTAIL. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Scabreux, loufoque, déjanté : Jonathan Lambert a autant de registres que de personnages. Avec « Rodolphe », l’humoriste interprète un seul en scène très personnel et bourré d’autodérision. Jonathan Lambert est humoriste, animateur et acteur. À la télévision, il a longtemps joué des personnages décalés et loufoques (La grosse émission, L’hyper show, On n’est pas couchés). Avec « Rodolphe », l’humoriste à la plume acérée vous raconte son histoire. Rodolphe Jonathan Lambert a 47 ans. Ce qui équivaut à 6 ans et demi en années chien, 9 mois pour un hamster et 3 semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 semaines, 3 semaines on est à mi-parcours. Un bilan de vie désopilant ! Jonathan Lambert

Votre billet est ici

PIANO’CKTAIL BOUGUENAIS Rue Ginsheim GustavsBurg Loire-Atlantique

23.0

EUR23.0.

