Vide Maison avant Déménagement 29 rue du Planty à Bouguenais, 14 septembre 2019 10:00, Bouguenais. 14 et 15 septembre 2019 Sur place 0619862139 Vente de notre maison et tout son contenu avant Déménagement. Vente de notre maison et tout son contenu avant Déménagement. Venez nombreux au 29 rue du Planty à Bouguenais 44340. Meubles, électroménager, vaisselle, linge de Maison, accessoires et outils de jardin, Plantes et pots de fleurs, accessoires salle de bain, outils et bricolage, bureautique et bien d’autres choses. Petits prix, réglement en espèces. 29 rue du Planty à Bouguenais 29 rue du Planty 44340 Bouguenais 44340 Bouguenais Le Rocher Loire-Atlantique samedi 14 septembre 2019 – 10h00 à 18h00

