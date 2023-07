Découverte du Moyen-Age sur le plateau de Castets à Bougue Bougue, 8 août 2023, Bougue.

Bougue,Landes

Le village de Bougue possède une église Saint-Candide dont une partie date de la fin du XIème siècle, qui constituait une halte sur le cheminde pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle. Autour du village, existent encore plusieurs mottes qui ont abrité de petites communautés et leur seigneur.

Le plateau de Castets permet de comprendre comment se présente un habitat médiéval de ce type.

Découverte pédestre du site de Castets avec Mme Jeanne-Marie FRITZ, historienne.

Les réservations sont obligatoires (minimum 5 personnes et maxi 35 personnes) par téléphone au

+33 (0)5 58 05 87 37

Rendez-vous à 09:30 sur le parking à côté de l’église de Bougue, devant la salle des fêtes / rejoindre le site à pied en traversant la Route après le pont

Départ de la visite à 09:45 et retour aux alentours de 12:00.

Prévoir des chaussures de sport et un spray anti moustique..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:00:00. .

Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



The village of Bougue boasts the Saint-Candide church, part of which dates back to the late 11th century and was a stopover on the pilgrimage route to Santiago de Compostela. Several mottes still exist around the village, once home to small communities and their lords.

The Castets plateau provides an insight into this type of medieval settlement.

Walking tour of the Castets site with historian Jeanne-Marie FRITZ.

Reservations are essential (minimum 5 people and maximum 35 people) by telephone on

+33 (0)5 58 05 87 37

Meet at 09:30 at the parking lot next to the Bougue church, in front of the salle des fêtes / walk to the site across the road after the bridge

Tour starts at 09:45 and returns around 12:00.

Please bring sports shoes and mosquito spray.

En el pueblo de Bougue se encuentra la iglesia de Saint-Candide, parte de la cual data de finales del siglo XI y fue lugar de paso del Camino de Santiago. En los alrededores del pueblo aún se conservan algunas motas, donde vivían pequeñas comunidades y sus señores.

La meseta de los Castets permite hacerse una idea del trazado de un asentamiento medieval de este tipo.

Visita a pie del yacimiento de Castets con la historiadora Jeanne-Marie Fritz.

Imprescindible reservar (mínimo 5 personas y máximo 35) en el teléfono

+33 (0)5 58 05 87 37

Cita a las 09:30 en el aparcamiento situado junto a la iglesia de Bougue, frente a la sala de fiestas / a pie hasta el lugar, cruzando la carretera después del puente

La visita comienza a las 09:45 y regresa hacia las 12:00.

Llevar calzado deportivo y repelente de mosquitos.

Das Dorf Bougue besitzt eine Kirche Saint-Candide, die zum Teil aus dem späten 11. Jahrhundert stammt und ein Zwischenstopp auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela war. In der Umgebung des Dorfes gibt es noch mehrere Motten, die kleinen Gemeinden und ihren Herrschern Schutz boten.

Auf der Hochebene von Castets kann man nachvollziehen, wie eine solche mittelalterliche Siedlung aussieht.

Entdecken Sie den Ort Castets zu Fuß mit der Historikerin Jeanne-Marie FRITZ.

Reservierungen sind erforderlich (mindestens 5 Personen und höchstens 35 Personen) per Telefon unter

+33 (0)5 58 05 87 37

Treffpunkt um 09:30 Uhr auf dem Parkplatz neben der Kirche von Bougue, vor dem Festsaal / Erreichen Sie den Ort zu Fuß, indem Sie die Route nach der Brücke überqueren

Beginn der Besichtigung um 09:45 Uhr und Rückkehr gegen 12:00 Uhr.

Bitte bringen Sie Sportschuhe und Mückenspray mit.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Mont-de-Marsan