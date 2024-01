Bougre d’ectoplasme à roulettes ! atelier Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 2 mars 2024.

Bougre d’ectoplasme à roulettes ! atelier Bougre d’ectoplasme à roulettes ! Atelier pour s’amuser avec les gros mots… avec les éditions ASKIP // 2 mars de 14h00 à 16h00 // à la bibliothèque de la Cité // dès 10 ans Samedi 2 mars, 14h00 Bibliothèque de la Cité gratuit

dans le cadre de la thématique BM 2024 Fais-moi signe !

Les gros mots sont souvent interdits. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, un gros mot ? Il peut nous échapper quand on est fâché-e, mais aussi pour exprimer la joie. Un gros mot peut faire du mal, quand il est utilisé comme insulte ou injure, ou du bien, s’il ne vise personne et qu’il sort du fond des tripes. Il paraît même qu’il peut diminuer la sensation de douleur quand on se coince les doigts dans une porte.

Les éditions ASKIP proposent un atelier pour s’amuser avec les mots. En s’inspirant du vocabulaire du capitaine Haddock, nous allons inventer ensemble des jurons fleuris, mais pas grossiers. Chaque participant-e pourra créer son propre répertoire et l’illustrer, dans un cahier fabriqué à la main.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204

ASKIP