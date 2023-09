Bouglon en fête Bouglon, 22 septembre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Fête locale

Vendredi 21h : Loto à la salle des fêtes (bon d’achat de 150€ et de nombreux lots)

21h : Belote à la salle des fêtes (sous le chapiteau)

Samedi 20h : Début des festivités. Repas : Assiette de tapas, spaghettis bolognaise, dessert (verre de vin compris) 17€

Apportez vos couverts ! Soirée animée par Link Music

Dimanche 10h : 60km de balade en moto. Rendez vous à la salle des sports

12h : Repas grillades, frites et dessert 13€

Balade à poney et Après-midi dansante (rock-salsa-batchata). Animée par Link Music.

Fête foraine tout le week-end

Organisé par le Comité des fêtes.

2023-09-22 fin : 2023-09-24 . EUR.

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Local festival

Friday 9pm: Loto in the village hall (150? voucher and lots of prizes)

9pm: Belote in the village hall (under the marquee)

Saturday 8pm: Start of festivities. Meal: Tapas platter, spaghetti bolognaise, dessert (glass of wine included) 17?

Bring your own cutlery! Evening entertainment by Link Music

Sunday 10am: 60km motorcycle ride. Meet at the sports hall

12pm: Grilled lunch with French fries and dessert 13?

Pony ride and afternoon dance (rock-salsa-batchata). Hosted by Link Music.

Funfair all weekend

Organized by the Comité des fêtes

Fiesta local

Viernes 21:00 h: Lotería en la sala del pueblo (vale de 150? y muchos premios)

21:00 h: Belote en la sala del pueblo (bajo la carpa)

Sábado 20:00 h: Inicio de las fiestas. Comida: Plato de tapas, espaguetis a la boloñesa, postre (copa de vino incluida) 17?

Traiga sus propios cubiertos Animación a cargo de Link Music

Domingo 10h: 60 km en moto. Encuentro en el polideportivo

12pm: Comida a la parrilla, patatas fritas y postre 13?

Paseo en poni y baile por la tarde (rock-salsa-batchata). Organizado por Link Music.

Parque de atracciones todo el fin de semana

Organizado por el Comité des fêtes

Lokales Fest

Freitag 21 Uhr: Lotto im Festsaal (Einkaufsgutschein von 150? und zahlreiche Preise)

21 Uhr: Boule im Festsaal (unter dem Zelt)

Samstag 20 Uhr: Beginn der Feierlichkeiten. Essen: Tapas-Teller, Spaghetti Bolognese, Dessert (inkl. Glas Wein) 17?

Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit! Abendveranstaltung mit Link Music

Sonntag 10 Uhr: 60 km Motorradtour. Treffen Sie sich an der Sporthalle

12 Uhr: Gegrilltes Essen, Pommes frites und Dessert 13?

Ponyreiten und Tanznachmittag (Rock-Salsa-Batchata). Animation durch Link Music.

Jahrmarkt das ganze Wochenende über

Organisiert vom Festkomitee

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne