Repas dansant Salle polyvalente des fêtes, 13 mai 2023, Bouglon.

Repas dansant – Salle polyvalente des fêtes de BOUGLON- Animé par l’orchestre Serge Tinelli

Apéritif -Buffet froid :Boudin, Rôti de bœuf, Rôti de porc, Carottes râpées,Taboulé, Salade piémontaise

Fromages, Choux à la crème, café, vins,..

Tarif 20€- Vente des cartes d’adhérents 2023 à 15€ – Bonification de 5€ aux adhérents

Merci de vous inscrire avant le 4 mai

lesamisdelacharmille@gmail.com

07.81.45.05.12 Bernadette

06.65.35.94.95 Roger.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Salle polyvalente des fêtes

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal with dance – Multipurpose room of the festivals of BOUGLON – Animated by the Serge Tinelli orchestra

Aperitif – Cold buffet: black pudding, roast beef, roast pork, grated carrots, tabbouleh, Piedmontese salad

Cheese, cream puffs, coffee, wine,…

Price 20? – Sale of membership cards 2023 at 15? – Bonus of 5? for members

Please register before May 4

lesamisdelacharmille@gmail.com

07.81.45.05.12 Bernadette

06.65.35.94.95 Roger

Comida con baile – Salle polyvalente des fêtes de BOUGLON – Animada por la orquesta de Serge Tinelli

Aperitivo – Buffet frío: morcilla, roastbeef, cerdo asado, zanahorias ralladas, tabulé, ensalada piamontesa

Queso, bollos de crema, café, vino, etc.

Precio 20? – Venta de carnés de socio 2023 a 15? – Bonificación de 5? para los socios

Inscripción antes del 4 de mayo

lesamisdelacharmille@gmail.com

07.81.45.05.12 Bernadette

06.65.35.94.95 Roger

Tanzmahl – Mehrzweckhalle BOUGLON- Animiert vom Orchester Serge Tinelli

Aperitif – Kaltes Büffet: Blutwurst, Rinderbraten, Schweinebraten, geriebene Karotten, Taboulé, piemontesischer Salat

Käse, Windbeutel mit Sahne, Kaffee, Wein,…

Preis 20 – Verkauf von Mitgliedsausweisen 2023 für 15? – Mitglieder erhalten einen Rabatt von 5?

Bitte melden Sie sich bis zum 4. Mai an

lesamisdelacharmille@gmail.com

07.81.45.05.12 Bernadette

06.65.35.94.95 Roger

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne