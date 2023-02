BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Pilier-Rouge Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Pilier-Rouge, 5 mars 2023, Le Mans . BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! 43 Grande Rue Pilier-Rouge Le Mans Sarthe Pilier-Rouge 43 Grande Rue

2023-03-05 14:30:00 – 2023-03-05 16:15:00

Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans

Sarthe EUR 4 6 A partir du XVIIe siècle, la capitale du Maine va se démarquer par le dynamisme de ses activités manufacturières et commerciales. Centre réputé pour ses étamines de laine, Le Mans intervient également pour une grande part dans le commerce des cires et des bougies.

Pourquoi l’activité économique devient-elle si florissante à partir de cette époque ?

Vous le saurez en suivant Isabelle Noyer, votre guide.

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge

Départ : 14h30, Maison du Piller-Rouge +33 2 43 47 40 30 Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Pilier-Rouge 43 Grande Rue Ville Le Mans lieuville Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans /

BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Pilier-Rouge 2023-03-05 was last modified: by BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Pilier-Rouge Le Mans 5 mars 2023 43 Grande Rue Pilier-Rouge Le Mans Sarthe Pilier-Rouge Le Mans sarthe

Le Mans Sarthe