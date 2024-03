BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS , UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans, samedi 13 avril 2024.

BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS , UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans Sarthe

A partir du XVIIe

siècle, la capitale du Maine va

se démarquer par le dynamisme de ses activités

manufacturières et commerciales. Etamines (fin

tissu de laine noir) et cire font la richesse de la

ville, activité économique devenue florissante.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Plein tarif 6 € / tarif réduit 4 €.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et

Office du Tourisme

Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS , UNE HISTOIRE FABULEUSE ! Le Mans a été mis à jour le 2024-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire