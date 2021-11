Bougez pour le Téléthon ! Mortagne-au-Perche, 3 décembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Bougez pour le Téléthon ! Mortagne-au-Perche

2021-12-03 – 2021-12-04

Mortagne-au-Perche 61400

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Mortagne-au-Perche et l’Union sportive Mortagnaise vous proposent plusieurs animations au profit du Téléthon :

Vendredi 3 décembre :

– Relais 24h course à pied dés 18h, départ place du Général de Gaulle. Ouverture des inscriptions à 17h.

– Relais 6h natation dés 18h, à la piscine intercommunale, avec baptême de plongée. Ouverture des inscriptions à 17h.

– Soirée Couscous, à partir de 20h, à l’hippodrome sous le chapiteau (inscriptions au 06 18 51 70 71 – jacky.lassale@orange.fr)

Samedi 4 décembre :

– Dés 9h : animation sapeurs-pompiers (montée de l’échelle, jeux pompiers pour enfants…)

– A 9h30 et 14h : départ randonnée (organisé par les cyclo-marcheurs de Courgeoût – 2 départs de la Mairie)

– A 10h : animation Judo au DOJO du Carré du Perche avec Alexis Lacroix, champion du monde de Goshin Jutsu et initiation au tir à l’arc au gymnase du Carré du Perche

– A partir de 11h : Zumba et danse africaine (11h – danse africaine ; 14h – danse africaine ; 15h30 – zumba)

– Dés 12h : restauration sur place (tartiflette sous la chaumière en ville)

– A 14h : initiation au tennis de table et au fit ping

– A 14h30 : sortie vélo avec les Randonneurs du Perche, départ de la Mairie

– A 18h : concert de clôture avec l’Ecole de musique

– A 18h30 : remise des dons à l’AFM Téléthon

Structure gonflable pour enfants, vin chaud et crêpes par Perche Gastronomie, toute la journée.

