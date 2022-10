Bougez pour le ruban rose ! Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

2022-10-15 – 2022-10-15 Place de la Capelle Millau Aveyron 7 EUR Millau Marche santé, pilate yoga, Bungy Pump, marche sportive, sophrologie… 7€ / séance

Et de 16h à 17h Fitflamc et Flamenco gratuit Evénement organisé pour Octobre Rose par 2 associations partenaires: Croq’la vie (soutien aux malades du cancer) et maisons sport-santé. Le programme

9h30: marche santé (1h) / Pilates yoga (45 mn) 10h30 Bungy Pump (1h) / atelier respiration (45 mn) 11h30: marche sportive (1h) 14h: Rose Pilates (45mn) / massages de 15 mn visage et crâne jusqu’à 15 h 15h Bungy Pump: (1h)/ sophrologie (45 mn) Sophrologie (1h) Cette journée veut mettre en avant les bienfaits de l’activité physique dans la prévention des cancers, et le rôle du dépistage. Elle est ouverte à tout public, jeunes et moins jeunes; RV à l’Espace Capelle samedi 15 octobre de 9h30 à 17h. Les dons récoltés financeront les actions de soutien aux malades du cancer de l’association Croq’la vie (site: croq-lavie.fr) Initiez-vous à différentes activités physiques au profit de l’association Croq’ la Vie contact@solution-sport.com +33 5 65 67 12 10 Solution Sport – Croq la Vie

