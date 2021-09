Bures-sur-Yvette En ligne / online Bures-sur-Yvette, Essonne Bougez connecté·e En ligne / online Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Bougez connecté·e En ligne / online, 27 septembre 2021, Bures-sur-Yvette. Bougez connecté·e

du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre à En ligne / online

Bougez du 27 septembre au 8 octobre lors du challenge sportif de rentrée de l’Université Paris-Saclay ! Seul·e ou en équipe, venez participer et remporter des trophées. En partenariat avec Kiplin Le challenge sportif de rentrée de l’université Paris-Saclay En ligne / online 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Montjay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu En ligne / online Adresse 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Ville Bures-sur-Yvette lieuville En ligne / online Bures-sur-Yvette