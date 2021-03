Privas Visio Privas #bougetoncoeur ! (Webconférence) Visio Privas Catégorie d’évènement: Privas

### Une webconférence #bougetoncoeur se tiendra le jeudi 25 mars 2021 à 18h. Son objectif : sensibiliser le grand public sur la prévention des maladies cardiovasculaires. * Comprendre son cœur avec les conseils du Dr. Frédéric Mouquet cardiologue de la clinique du Bois et ambassadeur de la fondation « Agir pour le cœur des femmes » * Fortifier son cœur via une activité physique adaptée avec les conseils d’un coach * Aider son cœur avec des conseils nutritionnels et la recette créée par le Chef étoilé Christophe Hagnerelle du Val d’Auge à Bondues Sont également partenaires de la webconférence l’association Odysséa et la ville de Bondues.

Inscription gratuite

