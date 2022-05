Bouger, se ressourcer !, 16 juin 2022, .

Bouger, se ressourcer !

2022-06-16 09:30:00 – 2022-06-16 16:30:00

Jeudi 16 juin : VAUJURENNES – Bouger, se ressourcer, de 9h30 à 16h30, au Gîte “La Maison des Petites Herbes”. Prendre du temps pour soi, rencontrer d’autres personnes, partager une journée conviviale, être à l’écoute de son corps, le mettre en mouvement, se relaxer et mobiliser ses ressources et sa créativité, tout en étant accompagné par des professionnels. Activité sport le matin aquagym, Pilate, marche, coaching. Activité mieux être ou créative l’après midi : relaxation, sophrologie, gestion et prévention du stress, danse bien être, art thérapie, la voix est livre, médiation animale. Espace détente, tisanerie, et piscine accessibles toute la journée. Ce programme est ouvert à tous. Tarif : 15 € (repas compris). Contact : +33 (0)6 47 71 22 88 – isabelle@lespetitesherbes.fr

