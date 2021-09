Bouger les lignes – histoires de cartes Théâtre de l’Oiseau Mouche, 3 novembre 2021, Roubaix.

Bouger les lignes – histoires de cartes

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le mercredi 3 novembre à 14:00

**Bouger les lignes – histoires de cartes** ——————————————- **Un point dans un cercle. Vous êtes ici. Ou peut-être là. Tout dépend de là où nous sommes.** Une ligne tracée au sol délimite des espaces aux frontières instables, aux contours sensibles, des trajectoires à inventer, des territoires à arpenter et conquérir. Objet de pouvoir et de contrôle, représentation d’un réel ou reflet d’un imaginaire, la carte, en constante évolution, s’utilise pour s’orienter, naviguer, commercer, faire la guerre ou encore s’échapper, rêver. Bouger les lignes entraîne quatre guides qui eux-mêmes entraînent grands et petits dans l’exploration de ces itinéraires géostratégiques ou poétiques. Des tablettes sumériennes aux cartes interactives, de la carte de Cassini à celle des vents, ils déchiffrent les légendes, changent d’échelle, multiplient les perspectives. Bérangère Vantusso, Paul Cox, Nicolas Doutey et les interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche nous font entrer dans les zones mouvantes et émouvantes de la cartographie, avec l’idée de rebattre les cartes pour repenser le monde. Texte de Malika Baziz pour le Festival d’Avignon 2021 Un spectacle de la **Compagnie de l’Oiseau-Mouche** et de la **Compagnie trois-6ix-trente.** Mise en scène **Bérangère Vantusso** Mise en peinture **Paul Cox** Ecriture et dramaturgie **Nicolas Doutey**

De 6 à 12 €

Dans “Bouger les lignes – histoires de cartes”, quatre comédiens de l’Oiseau-Mouche emportent les spectateurs dans l’histoire mouvante et émouvante de la cartographie.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T15:00:00