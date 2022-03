Bouger les lignes, histoires de cartes Ifs, 29 mars 2022, Ifs.

Bouger les lignes est un concentré des différentes relations entre l’homme et la Terre.

Il tente d’aiguiser un regard critique sur la fonction des cartes, leur fabrication, la diversité de leurs usages et les notions qui l’accompagnent mais n’oublie pas de laisser la part belle aux cartes imaginaires, à l’exploration, à faire bouger les lignes… Et ouvrir en grand des espaces pour errer, rêver et se perdre. Un appel à voir le monde autrement et à retrouver le plaisir de la divagation mis en scène par Bérangère Vantusso, en image par l’artiste Paul Cox et en mots par l’écrivain Nicolas Doutey. Spectacle de cirque conseillé à partir de 10 ans.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

