BOUGER LES LIGNES – HISTOIRES DE CARTES Fécamp, 25 mars 2022, Fécamp.

BOUGER LES LIGNES – HISTOIRES DE CARTES Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

2022-03-25 – 2022-03-25 Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime

Inspirée par le monde de la cartographie, ce spectacle embarque ses « passagers » dans un lointain voyage remontant aux tablettes d’argiles de Mésopotamie pour arriver à Google Maps en passant par la première carte de France. Ici, tout ce qui concerne les cartes est exploré, de leur fabrication à leurs usages qu’ils soient militaires, politiques ou bien entendu touristiques. Sur les chemins de l’histoire, on décortique alors les notions inhérentes à son étude telles que frontières, territoires ou migrations. Au fil de cet itinéraire, la représentation du monde s’en trouve modifiée.

Dans cette belle leçon de cartographie faite de courbes, de couleurs et de légendes et dont certaines pièces s’apparentent parfois à des oeuvres d’art, Bérangère Vantusso met en jeu quatre interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. Telles des guides, ils dispensent une leçon de géographie où au-delà des légendes et des échelles, s’immisce une part d’imagination et de liberté ayant pour effet de faire bouger les lignes et d’ouvrir des espaces où se perdre.

À partir du texte tout récent du dramaturge Nicolas Doutey et d’une sublime mise en peinture de Paul Cox, Bouger les lignes constitue une belle invitation à changer notre façon de voir l’espace terre en élargissant les cadres autour d’un objet de représentation aussi utilitaire que conceptuel.

Le Vendredi 25 Mars à 20h30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 http://www.theatrelepassage.fr/

