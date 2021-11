Bouger les lignes – Histoires de cartes / Cie de l’Oiseau-Mouche & Cie Trois-6ix-Trente Le Grand Bleu, 1 mars 2022, Lille.

Bouger les lignes – Histoires de cartes / Cie de l’Oiseau-Mouche & Cie Trois-6ix-Trente

Le Grand Bleu, le mardi 1 mars 2022 à 20:00

_**Théâtre d’objets – Création – 1h15 – Dès 9 ans**_ Les comédiens au plateau jouent, entre mots et mouvements, avec des cartes, des lignes, des limites ou des tracés. Se déplaçant d’un côté ou de l’autre d’une frontière, effaçant ou imaginant des horizons sur des cartes, à la fois objets quotidiens et outils de représentation poétique du monde. Le regard de Bérangère Vantusso et son expérience de la marionnette et du théâtre d’objets se combinent avec l’interprétation des comédiens en une rencontre qui sort des sentiers battus. Convoquant les tracés de toutes époques, la metteuse en scène les confronte aux comédiens dans un spectacle qui se construit comme un voyage. Sur scène, en s’emparant des cartes colorées de Paul Cox, les interprètes sont les guides initiés d’un territoire nouveau. Ils invitent les spectateurs à partager autant de tremplins à l’imaginaire que d’horizons enchantés.

De 5 à 13 euros

Quatre comédiens de l’Oiseau-Mouche jouent avec les lignes, les frontières et les tracés des cartes. Anciennes ou modernes, ils y trouvent un terrain de jeu riche et propice à l’imaginaire.

