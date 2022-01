Bouger les lignes / Histoires de cartes Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs 9 EUR Bouger les lignes – Histoires de cartes

Bérangère Vantusso / Paul Cox / Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Frontières (é)mouvantes

Depuis les premiers relevés du royaume de France jusqu’à Google Maps, quatre comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche nous dévoilent le dessous des cartes. Représentation d’un réel ou reflet d’un imaginaire, celles-ci servent à s’orienter, à commercer, à déclarer la guerre ou encore à rêver. Des dimensions géostratégiques, poétiques ou oniriques que la marionnettiste Bérangère Vantusso et le plasticien Paul Cox mettent en images-plans-voiles-volumes pour nous faire entrer dans les zones mouvantes et émouvantes de la cartographie. Multipliant ainsi les perspectives, ils nous rappellent qu’une carte, ça peut aussi servir à errer et… à se perdre. +33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/bouger-les-lignes-histoires-de-cartes Bouger les lignes – Histoires de cartes

