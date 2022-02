Bouger les lignes Alençon, 31 mars 2022, Alençon.

Bouger les lignes Alençon

2022-03-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-31

Alençon Orne

Boussole en main, quatre comédiens-explorateurs hissent les voiles et embarquent petits et grands terriens dans une extraordinaire aventure sur la cartographie. Topographiques, maritimes, célestes… les cartes d’hier à aujourd’hui nous sont contées avec passion et par le biais de la fabuleuse machinerie du théâtre : barres, poulies, toiles, guindes et contrepoids ; de quoi aller voir ailleurs, plus grand, plus loin. Dans ce théâtre du geste et du mouvement, chacun est invité à poser un regard critique sur la fonction des cartes, des tablettes d’argiles mésopotamiennes à Google Maps, en passant par la première carte de France. Les quatre artistes en scène nous guident pour décortiquer le réel, le comprendre et en repousser les limites. Car si les cartes permettent de regarder les paysages comme des oiseaux et que le théâtre ouvre la voie à l’émancipation, ce spectacle est un appel à voir autrement le monde dans lequel nous vivons, à faire bouger les lignes pour rêver et se perdre dans l’expérience des contours incertains. Cap vers l’imaginaire et le plaisir de l’étonnement !

