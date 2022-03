Bouger avec le sport adapté Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Bouger avec le sport adapté Flers, 7 avril 2022, Flers. Bouger avec le sport adapté rue Pierre Huet Halle des Sports Flers

2022-04-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-07 16:00:00 16:00:00 rue Pierre Huet Halle des Sports

Flers Orne La halle des sports de Flers est envahie par une multitude de sport adapté (handicap mental et psychique): marche nordique, tennis, football, boxe, tir sportif, basket-ball…

