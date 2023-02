Bougeons pour Alzheimer et maladies apparentées Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Bougeons pour Alzheimer et maladies apparentées, 30 avril 2023, Dijon Dijon. Bougeons pour Alzheimer et maladies apparentées Lac Kir Dijon Cote-d’Or

2023-04-30 – 2023-04-30 Dijon

Cote-d’Or Dijon 15 15 EUR Une course caritative adaptée à tous et à toutes, avec quatre parcours pour que chacun puisse participer à la mesure de ses capacités. L’occasion de soutenir les actions de l’association France Alzheimer Côte d’Or, en direction des personnes concernées par la maladie (plateforme d’écoute, activités pour les personnes malades et leurs proches, sensibilisation du public), Un temps de fête collectif autour du Lac Kir, un après-midi convivial ponctué d’animations.

En parallèle des parcours, des animations seront proposées au « Village ». Situé au niveau de l’écluse du Lac Kir, ce lieu de rassemblement est proche d’un parking, favorisant ainsi la mobilité et les repères. Un stand d’information FA21 (information et sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées).

Un stand « sport adapté », avec de la documentation sur les bienfaits de l’activité physique et, en parallèle, un parcours « équilibre et lancer » ainsi qu’un atelier « se relever en cas de chutes ».

Un Bistrot Musical, proposé par l’association Ici & Ailleurs pour mettre en valeur l’effet bénéfique de la musique sur la mémoire et les fonctions cognitives. une démonstration de tango avec ABB Reportages francealzheimer21@gmail.com +33 3 80 45 39 44 https://www.francealzheimer.org/cotedor Dijon

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Lac Kir Dijon Cote-d'Or Ville Dijon Dijon lieuville Dijon Departement Cote-d'Or

Dijon Dijon Dijon Cote-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon dijon/

Bougeons pour Alzheimer et maladies apparentées 2023-04-30 was last modified: by Bougeons pour Alzheimer et maladies apparentées Dijon 30 avril 2023 Côte-d'Or Dijon Dijon, Côte-d'Or Lac Kir Dijon Côte-d'Or

Dijon Dijon Cote-d'Or