Bouge ton Cudos Cudos, 16 juillet 2022, Cudos.

Bouge ton Cudos

Cudos Gironde OT du Bazadais

2022-07-16 – 2022-07-17

Cudos

Gironde

Cudos

EUR Un évènement riche en surprises, et pour toute la famille !

SAMEDI à partir de 14h :

– Animations gratuites pour les enfants (mais pas que !)

– La traditionnelle fête foraine

– FORUM : cette année venez rencontrer les associations et acteurs locaux dans une ambiance festive !

– Exposition photo du projet Miroirs, Autoportrait du Sud-Gironde

– Spectacle déambulatoire (et plus encore !) proposé par la compagnie Montreur d’étoile.

– Marché gourmand, une grande diversité de plats vous seront proposés.

– Concerts

– Traditionnel Feu d’artifice (ANNULÉ en raison de l’arrêté préfectoral en vigueur).

DIMANCHE à partir de 8h :

– Vide Grenier

– Fête Foraine

– Petite Restauration par l’association de Foot Sud Gironde FC.

+33 5 56 25 41 83

dernière mise à jour : 2022-07-12 par OT du Bazadais