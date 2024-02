BOUGE TON CUBE THEATRE MOLIERE Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

Ecrit et mis en scène par Xavier Vitond’après l’oeuvre de Nadia BourgeoisImaginez l’angoisse quand un mystérieux cube noir explose la toiture et atterrit avec fracas dans le salon !Envahis par une brochette de personnages tous plus fous les uns que les autres, c’est un déferlement d’événements déjantés que subissent nos deux amoureux.Une comédie hilarante aux frontières du réel.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:00

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33