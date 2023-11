Atelier « Feutrage » Bouge tes jeunes Châlus, 22 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Ornella vous invite à un atelier « Feutrage » au centre d’accueil Bouge tes jeunes. A partir de 12 ans. Sur inscription auprès de Marie ou Alice de BTJ (sur adhésion)..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

Bouge tes jeunes Place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ornella invites you to a « Feutrage » workshop at the Bouge tes jeunes drop-in center. Ages 12 and up. Please register with Marie or Alice at BTJ (membership required).

Ornella te invita a un taller de « Feutrage » en el centro de acogida Bouge tes jeunes. A partir de 12 años. Inscríbete con Marie o Alice en el BTJ (es necesario ser socio).

Ornella lädt Sie zu einem Workshop « Filzen » im Besucherzentrum Bouge tes jeunes ein. Ab 12 Jahren. Nach Anmeldung bei Marie oder Alice von BTJ (auf Mitgliedschaft).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus