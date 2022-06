Bouge ta ville fait son crazy cabaret

Bouge ta ville fait son crazy cabaret, 18 juin 2022, . Bouge ta ville fait son crazy cabaret

2022-06-18 – 2022-06-18 A 19h30 à la salle polyvalente.

Diner spectacle : 35€, au menu : kir, terrine de langoustine, cuisse de canard confite et pommes de terre sarladaises, tarte fine. Sur réservations Bouge ta ville fait son crazy cabaret avec le Cancan Paris Show. A 19h30 à la salle polyvalente.

Diner spectacle : 35€, au menu : kir, terrine de langoustine, cuisse de canard confite et pommes de terre sarladaises, tarte fine. Sur réservations dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville