BOUFFONS NOS ROIS – LOBO & MIE Norroy-le-Veneur, 8 janvier 2022, Norroy-le-Veneur.

Quand le vase de l’injustice sociale déborde, quand les ceux-ce qui nous gouvernent se mouchent avec nos droits, quand les imbéciles, les crapules se hissent sur la plus haute marche des médias diabolibêtissants, quand Oui-Oui déprime et devient Chépas-Chépas, quand la 30ème vague pandémique se prépare dans le ventre d’un pangolin rebelle, quand votre famille a prévu de vous inviter à un barbecue végétarien un lundi à l’aube, quand plus rien ne va et réciproquement, c’est qu’il est l’heure pour Lobo et Mie d’enfourcher leurs guitares et de monter sur scène en hurlant : » Quand ON se moque de NOUS, NOUS se moque de ON ! »

30 ans qu’ils bêtisent ensemble sur scène avec une impertinence gaillarde, et c’est pas commencé d’être fini !

Cette date est la première de leur 30ème année de carrière. En avant les bougies !!!

resa@couarail-norroy.fr +33 6 74 19 02 58 https://www.couarail-norroy.fr/bouffons-nos-rois-lobo-mie/

LOBO

