Bouffée d’Oxygène: Silence ça tourne ! FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac, dimanche 7 juillet 2024.

Bouffée d’Oxygène: Silence ça tourne ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 20 juillet FERME EQUESTRE DE LUPIAC 980

Début : 2024-07-07T14:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T12:00:00+02:00

Une colo vers l’Audiovisuel:

Concept : Durant ta colo, tu pourras choisir avec l’équipe d’animation les ateliers que tu préfères : Constructions de cabane dans les bois, atelier cuisine, apprendre à mener des interviews, mais aussi photo et vidéo. Chaque jour, des moments dédiés au tournage et au montage seront organisés. Tu pourras même participer à la réalisation d’un projet type court métrage, reportage, pub. Projection en fin de séjour ! Une occasion de faire tes premiers pas dans le monde du 7ᵉ art alors… Silence, on tourne !

Activités possibles : Sortie marché nocturne, construction cabane, baignade, Toboggan à sensation, Accrobranche nocturne, atelier numérique, veillée et feux de camp, Apprentissage des diverses techniques de la mise en mouvement des images et de la synchronisation sonore.

FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie

