« Bouquin…zzz», 15ème Gala d’Objectif Danse Villereal Salle polyvalente de Beauregard, 16 juin 2023, Boudy-de-Beauregard.

Objectif Danse vous donne rendez vous pour son 15ème gala.

Les Objectif Danseurs travaillent depuis plusieurs semaines pour vous faire passer une agréable soirée ! Classique, Moderne, Hip Hop, Dancehall, Claquettes, Expérimental .. il y en aura pour tout le monde.

Buvette et petite restauration sur place.

La billetterie sera ouverte à l’école de danse du 25 mai au 3 juin ..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Salle polyvalente de Beauregard

Boudy-de-Beauregard 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Objectif Danse is pleased to invite you to its 15th gala.

The Objectif Danseurs have been working for several weeks to make you spend a pleasant evening! Classical, Modern, Hip Hop, Dancehall, Tap, Experimental … there will be something for everyone.

Refreshment bar and small catering on the spot.

The ticket office will be open at the dance school from May 25 to June 3.

Objectif Danse le invita a su 15ª gala.

Los Objectif Danseurs llevan varias semanas trabajando para que lo pases en grande Clásica, Moderna, Hip Hop, Dancehall, Claqué, Experimental… habrá para todos los gustos.

Refrescos y tentempiés in situ.

La taquilla estará abierta en la escuela de danza del 25 de mayo al 3 de junio.

Objectif Danse lädt Sie zu seiner 15. Gala ein.

Die Objectif Danseurs arbeiten seit mehreren Wochen daran, Ihnen einen angenehmen Abend zu bereiten! Klassisch, modern, Hip Hop, Dancehall, Stepptanz, experimentell … es wird für jeden etwas dabei sein.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Der Kartenverkauf ist vom 25. Mai bis zum 3. Juni in der Tanzschule geöffnet.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides