Toulon Musée des arts asiatiques Toulon, Var Bouddha Musée des arts asiatiques Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Bouddha Musée des arts asiatiques, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulon. Bouddha

Musée des arts asiatiques, le samedi 3 juillet à 20:45

Un voyage en Asie en quelques minutes pour conter l’histoire de l’Eveillé et de son enseignement. Du Pakistan au Japon, en passant par le Cambodge, la Birmanie et la Chine, nous voyagerons par le biais des multiples représentations de Bouddha, des arts et autres bodhisattva.

Inscription obligatoire par mail

L’histoire de Bouddha et du bouddhisme à travers les chefs d’oeuvres de la collection toulonnaise Musée des arts asiatiques 169, Littoral Frédéric Mistral, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:45:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des arts asiatiques Adresse 169, Littoral Frédéric Mistral, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Toulon lieuville Musée des arts asiatiques Toulon