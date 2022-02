Bouclier des Sorciers au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Bouclier des Sorciers au Jardin de Manou Le Jardin de Manou, 11 avril 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Bouclier des Sorciers au Jardin de Manou

du lundi 11 avril au lundi 29 août à Le Jardin de Manou

Le Bouclier des Sorciers du Jardin de Manou fait partie des « Etonnants Patrimoines ». Il se joue en famille. Les enfants rencontrent 6 activités à réaliser qui vont leur permettre de jouer avec leur imaginaire afin de déterminer à quelle famille de sorciers ils appartiennent. Ils obtiennent à chaque fois un pouvoir magique et à la fin un diplôme qui reprend les 6 activités et le nom de leur famille de sorciers. Cette activité ludique permet en même temps de découvrir ce lieu insolite.

sur réservation, 6 € par personne

Le Bouclier des Sorciers sous le thème d’Harry Potter est destiné aux enfants de 4 à 11 ans du lundi au samedi, d’avril à septembre. Jeu en famille. Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Percy-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-27T14:00:00 2022-06-27T18:00:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T14:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-04T14:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-05T14:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-11T14:00:00 2022-07-11T18:00:00;2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-18T14:00:00 2022-07-18T18:00:00;2022-07-19T14:00:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T14:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T14:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-25T14:00:00 2022-07-25T18:00:00;2022-07-26T14:00:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T14:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T14:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T18:00:00;2022-08-01T14:00:00 2022-08-01T18:00:00;2022-08-02T14:00:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T14:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T14:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-08T14:00:00 2022-08-08T18:00:00;2022-08-09T14:00:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T14:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-15T14:00:00 2022-08-15T18:00:00;2022-08-16T14:00:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T14:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T14:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T18:00:00;2022-08-22T14:00:00 2022-08-22T18:00:00;2022-08-23T14:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T14:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T14:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-29T14:00:00 2022-08-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Le Jardin de Manou Adresse 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d'Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados

Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon-vallee-dauge/

Bouclier des Sorciers au Jardin de Manou Le Jardin de Manou 2022-04-11 was last modified: by Bouclier des Sorciers au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Le Jardin de Manou 11 avril 2022 Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge

Mézidon Vallée d'Auge Calvados