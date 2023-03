Boucles tyrossaises, 30 avril 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse .

Boucles tyrossaises

Salle de Burry – Rue des Genêts Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2023-04-30 07:30:00 – 2023-04-30 10:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes

Ce rendez-vous annuel ouvert à tous les amoureux de la petite reine offre cette année une petite surprise : les parcours VTT seront remplacés par du gravel, une nouvelle pratique du vélo qui nous vient des États-Unis.

Tout type de bicyclette peut participer (VTC, VAE, VTT… ) puisque les circuits empruntent des routes, des chemins gravillonnés carrossables et des sentiers, avec pas plus de la moitié de la distance sur enrobé. Il est cependant recommandé d’être équipé de pneus larges.

Trois disciplines sportives :

– Gravel : le plus petit de 25 km, facile et balisé, intitulé « Famille /découverte », permettra aux néophytes de tester cette nouvelle discipline ; les deux autres, de 50 et 70 km, dont le tracé GPS permet de ne pas s’égarer, sont ouverts aux plus chevronnés.

– Sorties route de 56 à 89 km,

– Marche de 5 et 10 km

