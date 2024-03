BOUCLES EN PAYS DE POUZAUGES GRANDE SEMAINE DE RANDONNÉE Pouzauges, jeudi 21 mars 2024.

L’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges propose une semaine de marche sur le territoire ! Chaque jour une boucle d’environ 20 km vous sera proposée.

Départs à 9h30 précises (rdv à 9h15)

Jeudi 21 Pouzauges Départ salle Omnisport de l’étoile . 12 km le matin et 8 l’après-midi.

Informations pratiques :

– Randonnées sécurisées avec accompagnateurs. Allure modérée.

– Pas de ravitaillement en cours de randonnée, pensez à emporter votre boisson et votre gobelet.

– Pique-Nique tiré du sac avec abri au lieu prévu dans chaque commune.

– Possibilité de faire 1 ou plusieurs jours et seulement les parcours du matin ou après-midi, organisation au gré de chaque association pour poser les voitures au lieu de pique-nique.

– Départ prévisible après le pique-nique à 13h30 (il peut être pris en commun). Participation idem 1€ pour la collation.

– La collation est servie par l’association qui reçoit, à l’arrivée vers 15h/16h (brioche, confiture, café, boissons).

– Chaque randonneur est couvert en termes de responsabilité civile par sa licence, son association ou son assurance individuelle.

– Les chiens, même en laisse, ne sont pas autorisés sur les parcours.

– Pensez au covoiturage.

– Pour tous les participants, respect de l’esprit convivial de la randonnée et de l’environnement. .

Salle Omnisport de l’étoile

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire jeanyvespaillat@orange.fr

