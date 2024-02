Boucles de Gaâs Gaas, dimanche 3 mars 2024.

Boucles de Gaâs Gaas Landes

La 21ème édition des boucles de Gaâs ! 2 courses à pieds 5 kms et 10 kms, et pour nos enfants 2 courses leurs seront réservées catégorie -7 ans et 7/12 ans. Inscriptions sur place à partir de 8h. Pré-inscription sur le site www.pb-organisation.com. Restauration sur place. Récompenses et lots

La 21ème édition des boucles de Gaâs arrive à grand pas ! 2 courses à pieds 5 kms et 10 kms, et pour ne pas oublier nos enfants 2 courses leurs seront réservées catégorie -7 ans et 7/12 ans. Inscriptions sur place à partir de 8h. Pré-inscription sur le site www.pb-organisation.com. Restauration sur place. Récompenses et lots. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03

Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Boucles de Gaâs Gaas a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans