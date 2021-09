Wattrelos Parc du Lion Nord, Wattrelos Boucles d’Acti’jeunes (course et marche rapide) Parc du Lion Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

L’association Acti’jeunes via son entité Acti’Sports organisera la 6ème édition des “Boucles d’Acti’jeunes” le Dimanche 26 Septembre au Parc du Lion de Wattrelos. Rdv à partir de 9h00 du côté de la ferme pédagogique. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment sportif et convivial… Une nouveauté cette année avec une marche active ouverte à tous les publics. Passe sanitaire Obligatoire pour y participer (stand avec test antigenique prévu).

Pass sanitaire obligatoire

