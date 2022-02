Boucle du Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Boucle du Médoc Cissac-Médoc, 14 mai 2022, Cissac-Médoc. Boucle du Médoc Cissac-Médoc

2022-05-14 14:15:00 – 2022-05-14

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc EUR 8 Le club VTT de Cissac organise sa cyclo-route « Boucle du Médoc », sur 60km et 95km.

Inscriptions à partir de 12h30. Le club VTT de Cissac organise sa cyclo-route « Boucle du Médoc », sur 60km et 95km.

Inscriptions à partir de 12h30. +33 6 89 41 79 76 Le club VTT de Cissac organise sa cyclo-route « Boucle du Médoc », sur 60km et 95km.

Inscriptions à partir de 12h30. VTT Cissac

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Ville Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc/

Boucle du Médoc Cissac-Médoc 2022-05-14 was last modified: by Boucle du Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc 14 mai 2022 Cissac-Médoc Gironde

Cissac-Médoc Gironde