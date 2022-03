Boucle d’Or et les trois ours Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Boucle d’Or et les trois ours Marseille 6e Arrondissement, 22 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement. Boucle d’Or et les trois ours L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-03-22 10:00:00 – 2022-03-22 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 6 8 La célèbre histoire de cette petite fille aux cheveux d’or qui se perd dans la forêt et se réfugie dans la maison de la famille ours, réadaptée pour les petits.



Spectacle de marionnettes à la vue des enfants.



Des grosses marionnettes douces, la maison des ours, la forêt…



Tout un univers haut en couleurs et pétillant avec musique et chansons.



Avec Caroline Dabusco

[1-5 ans] La célèbre histoire de cette petite fille aux cheveux d’or. Tout un univers haut en couleurs et pétillant avec musique et chansons. L’art dû théâtre – Cours de théâtre et spectacles tout public à Marseille La célèbre histoire de cette petite fille aux cheveux d’or qui se perd dans la forêt et se réfugie dans la maison de la famille ours, réadaptée pour les petits.



Spectacle de marionnettes à la vue des enfants.



Des grosses marionnettes douces, la maison des ours, la forêt…



Tout un univers haut en couleurs et pétillant avec musique et chansons.



Avec Caroline Dabusco

[1-5 ans] L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse L'Art Dû 83 rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Boucle d’Or et les trois ours Marseille 6e Arrondissement 2022-03-22 was last modified: by Boucle d’Or et les trois ours Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 22 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône