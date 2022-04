Boucle d’or en marionnettes Cœuvres-et-Valsery, 22 avril 2022, Cœuvres-et-Valsery.

Boucle d’or en marionnettes Cœuvres-et-Valsery

2022-04-22 16:30:00 – 2022-04-23

Cœuvres-et-Valsery Aisne Cœuvres-et-Valsery Aisne

0 0 Spectacle proposé par “Le théâtre àêtre” réputé pour leurs spectacles. Deux conteurs, trois ours et une poupée pour raconter l’histoire des trois ours et de Boucle d’Or. Suivi d’un goûter.

Participation financière libre.

Inscriptions au 06 31 26 40 87 ou flore.paul@wanadoo.fr

flore.paul@wanadoo.fr +33 6 31 26 40 87 https://aetre.net/

Cœuvres-et-Valsery

