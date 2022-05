Boucle d’Or

Boucle d’Or, 28 mai 2022, . Boucle d’Or

2022-05-28 16:30:00 – 2022-05-28 Il était une fois une petite fille dont les cheveux étaient si blonds qu’on l’appelait “Boucle d’or”. Sa maman lui avait toujours interdit d’aller se promener seule dans les bois, mais il arriva un jour où Boucle d’or ne put résister à la tentation.

Sans le savoir, elle va se retrouver dans la maison de la famille Ours…



Artistes : Cie Quai Ouest Le célèbre conte raconté aux tout petits. Il était une fois une petite fille dont les cheveux étaient si blonds qu’on l’appelait “Boucle d’or”. Sa maman lui avait toujours interdit d’aller se promener seule dans les bois, mais il arriva un jour où Boucle d’or ne put résister à la tentation.

Sans le savoir, elle va se retrouver dans la maison de la famille Ours…



Artistes : Cie Quai Ouest dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville