BOUCLE D’O Théâtre du Châtelet, 4 juin 2023, Paris.

Le dimanche 04 juin 2023

de 11h00 à 11h30

Le dimanche 04 juin 2023

de 15h00 à 15h30

Le dimanche 04 juin 2023

de 16h30 à 17h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. payant De 6 à 12 €

Après ANiMA la saison dernière, Florian Allaire et Florence Goguel présentent un autre poème visuel et musical pour les tout-petits.

À travers le symbole de l’eau et du cercle, ils questionnent le cycle de la vie. De la rondeur du tambour à la spirale en passant par la force centrifuge, les formes et les mouvements résonnent avec les jeux d’eau, les chants et les rythmes. La poésie s’invite pour faire sonner les mots comme des notes de musique, comme si le cercle de la lettre « O » se remplissait d’eau…

De et par Florian Allaire et Florence Goguel

Regard chorégraphique Martha Rodezno

Regard extérieur Marc Doumèche

Costumes et scénographie textile Marlène Rocher

Lumières Patrice Balandreaud

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/saison-2022-2023/boucle-do/ 01 40 28 28 40 https://www.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.facebook.com/theatrechatelet/

© Pierre-Alain Heydel