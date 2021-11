Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Boucle des sources avec Motobec’Aisne Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Après une année 2021 riche en activités( Dix sorties, deux expositions et trois week-ends !), l'Association Amicale Motobec' Aisne – Saint Quentin propose sa dernière sortie le jeudi 11 Novembre. Une matinée pour une boucle d'environs 50 kilomètres, de Saint Quentin à la Source de l'Escaut, en passant par la Source de la Somme, à travers collines et vallées colorées par l'automne. Une balade réservée aux propriétaires de cyclomoteurs toutes marques – de 49.9 à 125 cm3- et voitures vintage – avant 1990-. La participation-aux-frais est de 10 euros par propriétaire de cyclomoteur ou voiture et de 8 euros par accompagnant. L'assistance technique sera assurée tout au long du parcours. Le lieu du pique-nique, tiré du sac, sera bien sûr choisit selon la météo. Inscription obligatoire et ferme avant le samedi 6 novembre par bulletin d'inscription uniquement, disponible sur simple demande par message écrit en envoyant votre email au 06 81 47 27 36

philippe.finet02@orange.fr +33 6 81 47 27 36

