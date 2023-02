BOUCLE D OR THEATRE MUSICAL DES 2 ANS ACTE 2 THEATRE, 16 avril 2023, LYON.

BOUCLE D OR THEATRE MUSICAL DES 2 ANS ACTE 2 THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 (2023-04-16 au ) 11:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Un spectacle poétique et plein d’humour mêlant théâtre, musique live et ombres chinoises.Dans la maison des Ours, Papa Ours prépare le dîner en chanson. En attendant que cela refroidisse, toute la famille Ours part en promenade.De son côté, Boucle d’Or, qui a fait une bêtise, s’enfuit de chez elle et se retrouve seule dans la forêt. Elle va alors découvrir la maison des Ours…Des chansons originales, drôles et entraînantes pour les petits et les grands !Mise en scène – Florence Duchez -Charles Beckmann – Leila Moguez

Votre billet est ici

ACTE 2 THEATRE LYON 32 QUAI ARLOING Rhone

Un spectacle poétique et plein d’humour mêlant théâtre, musique live et ombres chinoises.

Dans la maison des Ours, Papa Ours prépare le dîner en chanson. En attendant que cela refroidisse, toute la famille Ours part en promenade.

De son côté, Boucle d’Or, qui a fait une bêtise, s’enfuit de chez elle et se retrouve seule dans la forêt. Elle va alors découvrir la maison des Ours…

Des chansons originales, drôles et entraînantes pour les petits et les grands !

Mise en scène – Florence Duchez -Charles Beckmann – Leila Moguez

. EUR13.8 13.8 euros

Votre billet est ici