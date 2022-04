Boucle à cheval à travers les vallées normandes Bois-Guilbert, 14 mai 2022, Bois-Guilbert.

Boucle à cheval à travers les vallées normandes Bois-Guilbert

2022-05-14 – 2022-05-15

Bois-Guilbert Seine-Maritime Bois-Guilbert

Avis aux adultes qui veulent un bol d’air proche de Paris ou aux “anciens” enfants qui souhaitent (re)vivre une aventure à Bois-Guilbert :

Nous proposons sur le WE du 14-15 mai deux jours de randonnées.

Rendez-vous à 9h30 pour une boucle de 4/5h à travers les vallées normandes.

– A partir du niveau G3/4 (maitre des 3 allures en extérieur)

– Possibilité de s’inscrire à la journée ou sur les deux jours (115€/Personne la journée).

– Possibilité de dormir sur place

– Chacun amène son pique-nique

Groupe de 8 personnes max.

Selon les demandes, il est possible d’ouvrir aussi un WE le 21-22 mai.

N’oubliez pas que si vous désirez organiser un WE en famille ou entre amis, il est possible d’organiser des activités adaptables selon les niveaux, les âges et les moyens.

Plus d’informations et inscriptions : 02 35 34 42 51.

Avis aux adultes qui veulent un bol d’air proche de Paris ou aux “anciens” enfants qui souhaitent (re)vivre une aventure à Bois-Guilbert :

Nous proposons sur le WE du 14-15 mai deux jours de randonnées.

Rendez-vous à 9h30 pour une boucle de 4/5h…

+33 2 35 34 42 51

Avis aux adultes qui veulent un bol d’air proche de Paris ou aux “anciens” enfants qui souhaitent (re)vivre une aventure à Bois-Guilbert :

Nous proposons sur le WE du 14-15 mai deux jours de randonnées.

Rendez-vous à 9h30 pour une boucle de 4/5h à travers les vallées normandes.

– A partir du niveau G3/4 (maitre des 3 allures en extérieur)

– Possibilité de s’inscrire à la journée ou sur les deux jours (115€/Personne la journée).

– Possibilité de dormir sur place

– Chacun amène son pique-nique

Groupe de 8 personnes max.

Selon les demandes, il est possible d’ouvrir aussi un WE le 21-22 mai.

N’oubliez pas que si vous désirez organiser un WE en famille ou entre amis, il est possible d’organiser des activités adaptables selon les niveaux, les âges et les moyens.

Plus d’informations et inscriptions : 02 35 34 42 51.

Bois-Guilbert

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin