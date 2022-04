BOUCL (boukoulou-koulou) Nouveau Studio Théâtre, 29 avril 2022, Nantes.

Spectacle de marionnettes et rétroprojection. Mayumi Inoué est une artiste japonaise qui réalise des œuvres tissées à partir de matériaux chargés d’histoires. Avec une infinie patience, elle interroge les mémoires, entrecroise les correspondances et perpétue l’étoffe des destins. Un jour, dans une maison de Nantes, Mayumi a découvert une boîte contenant des vieux papiers, des photos et une grande mèche de cheveux. Les traces de la vie d’une femme née en 1895, nommée Eugénie.Quand Mayumi tisse ses reliques, Eugénie renait et retraverse ses épreuves, ses deuils. Vivre la mort, comme le reste de la vie, comme un cycle sans cesse recommencé, une boucle d’existence.Le titre du spectacle BOUCL se prononce boukoulou-koulou. Koulou-koulou en japonais, exprime comment les choses tournent continuellement. Tout public à partir de 8 ans. De et par Mayumi Inoué et Jean-Marie LorvellecManipulation : Aude Rivoisy Musique : Stéphane FromentinLumière / Décor : Simon DemeslayProduction : FiLiKo THéâTRe Durée : 45 min. + Une expo d’art contemporain de Mayumi Inoué est présentée au Nouveau Studio Théâtre du 26 avril au 4 mai 2022 : du lundi au samedi de 15h à 18h (entrée libre) – Vernissage en présence de l’artistes mardi 26 avril 2022 à 18h

