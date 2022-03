Bouchra Bakkali – 21ème Festival Andalou Théâtre Episcène Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Théâtre Episcène, le samedi 26 mars à 20:30

Bercée dès son plus jeune âge par des sonorités orientales, Bouchra Bakkali possède un timbre de voix d’une qualité rare, comme on n’entend plus qu’exceptionnellement, qui évoque une de ces fameuses voix de la chanson arabe des années cinquante. Avec : **Bouchra Bakkali** (chant) – **Bassem Kadmani** (oud) – **Aziz Amirat** (violon) – **Nordine Boussette** (derbouka-riqq) – **Hicham Sedidik** (synthétiseur) Accompagnée de quatre musiciens de talent, Bouchra Bakkali revisite le répertoire des grands noms de la chanson arabe : la Diva Oum Kalthoum, Warda Al-Jazairia, Fayrouz… Théâtre Episcène 5 rue Ninon Vallin – Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00

