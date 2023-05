Théâtre du Phoenix : « A la monnaie du pape » Abbaye, 14 mai 2023, Bouchet.

Mis en scène par Roland Mathieu, c’est dans un humour et un esprit décalé que vous regarderez cette pièce de théâtre..

2023-05-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Abbaye

Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Directed by Roland Mathieu, it is in a humor and a shifted spirit that you will watch this play.

Dirigida por Roland Mathieu, verá esta obra con un espíritu humorístico y desenfadado.

Unter der Regie von Roland Mathieu werden Sie sich dieses Theaterstück mit viel Humor und schrägem Witz ansehen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence