BOUCHERIE CFA 13 vents, 7 mars 2022, Tulle.

BOUCHERIE

CFA 13 vents, le lundi 7 mars à 09:00

Gigot d’agneau – Désossage du gigot sauf le tibia – Parage complet prêt à cuire – Ficelage du gigot pour la vente sans barde (ficelle arrêtée) Epaule de veau, farce – Désossage complet de l’épaule (humérus coulé) après avoir coupé et scié le jarret (Le jarret doit être prêt pour découper des ossos buccos) – Séparation et épluchage du bateau – Parage complet prêt pour la vente – Préparation de 4 paupiettes (2 en long et 2 en melon), les escalopes seront à couper dans le bateau Hanche de bœuf – Désossage de la hanche – Séparation de l’aiguillette de rumsteack, le filet de rumsteack, le cœur de rumsteack, les faux morceaux. – Epluchage de tous les mucles sauf les faux morceaux – Couper un rôti de 1.300kg dans le cœur de rumsteack – Barder et ficeler (ficelle arrêtée) le rôti de bœuf – Barder et ficeler (ficelle arrêtée) en façon tournedos le filet de rumsteack après avoir affranchi la partie dure Légumes, bardes Présentation et décor sur plateau (rôti de bœuf, gigot d’agneau et paupiettes de veau)

Pré-sélection BOUCHERIE

CFA 13 vents 51 Boulevard de la Lunade, 19000 Tulle Tulle Le Trech Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T13:00:00